Leger Venezuela pakt voortvluchtige opstandelingen op na gevechten

Gisteren zette hij video's op Instagram waarin hij zijn volgers vertelde dat hij zichzelf wilde aangeven bij de politie, maar dat hij vermoedde dat die hem probeerde te vermoorden. Ook tijdens de vuurgevechten plaatste hij videofragmenten waarin hij zei dat hij werd beschoten door raketwerpers en dat er onschuldige burgers bij hem in het gebouw waren.

In zijn laatste filmpje is een bebloede Pérez te zien, die zegt dat iedereen in het gebouw op de grond is gaan liggen en dat ze onderhandelen met de veiligheidstroepen. Hij richtte zich in die video ook tot de Venezolanen, tegen wie hij zei dat ze hoop moesten blijven houden.

Crisissituatie

Venezuela verkeert in een diepe economische en politieke crisis, waar veel Venezolanen president Maduro de schuld van geven. Maduro probeert in reactie op de felle kritiek op zijn regering de oppositie uit te sluiten bij de komende presidentsverkiezingen en droeg de macht van het parlement over aan een zogenoemde grondwetgevende vergadering, die op zijn hand is.