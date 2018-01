Politie ontdekt 13 verwaarloosde broers en zussen in huis in Californië

In de Amerikaanse stad Perris, zo'n 113 kilometer ten oosten van Los Angeles, heeft de politie dertien broers en zussen gered van hun ouders. De slachtoffers, in de leeftijd van 2 tot 29 jaar, waren uitgehongerd en verwaarloosd. Sommigen van hen zaten vastgeketend aan hun bed.

Agenten kwamen de mishandeling op het spoor dankzij een van de slachtoffers: een 17-jarig meisje wist uit het huis te ontsnappen. Met een meegenomen mobieltje belde ze de politie. Die verwachtte twaalf minderjarigen aan te treffen in het ouderlijk huis, maar zeven slachtoffers bleken al meerderjarig te zijn.

Volgens de agenten zagen de broers en zussen er uitgehongerd en onverzorgd uit. De slachtoffers vertelden ook dat ze erg veel honger hadden.

Nooit iets raars opgevallen

De 57-jarige vader en 49-jarige moeder zijn opgepakt. Waarom ze hun kinderen op deze manier hebben behandeld, is onduidelijk. Het huis waarin de broers en zussen werden vastgehouden staat in een wijk met veel eengezinswoningen, die relatief dicht op elkaar staan. Een buurman heeft gezegd dat hem nooit iets raars is opgevallen in de buurt.