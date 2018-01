'Dolores O'Riordans stem omarmde je, zo mooi, zo puur, zo dichtbij'

"Och Dolores O'Riordan. Als ik denk aan haar, aan de zangeres van The Cranberries; dan denk ik aan de nineties. Ik denk aan de grote hit Zombie en ik denk aan mijn studententijd", zegt Bert Haandrikman, dj en presentator op NPO Radio 2.

Vandaag overleed de zangeres plotseling op 46-jarige leeftijd, over haar doodsoorzaak is nog niets bekend. O'Riordan maakte soloalbums, maar is vooral beroemd als leadzangeres van The Cranberries. Die band heeft wereldwijd meer dan 40 miljoen albums verkocht.

"In mijn studententijd waren een aantal albums in iedere studentenkamer aanwezig", zegt Haandrikman. "Ten van Pearl Jam en Nevermind van Nirvana zaten daarbij. En ja, ook zeker The Cranberries met No Need to Argue. Ik weet dat ik die plaat een keer heb uitgeleend en nooit meer heb teruggezien."

"Dé hit van de band was natuurlijk Zombie uit 1994. Toen braken ze door en daar ligt het commerciële succes van de band. Het is een overdonderende, bombastische plaat, dat had te maken met geluid van de band, maar vooral met de zangeres die daar loepzuiver doorheen zong. Dat was dus Dolores O'Riordan. Hoe moet je die stem omschrijven? Zo mooi, zo puur, zo dichtbij. Met haar stem omarmde ze je als het ware. Echt zo prachtig."

Helemaal stil

"Vooral de opvolger Ode To My Family maakte grote indruk op mij. Dat is echt voor haar familie gemaakt. Als ze dat dan zong, dan vroeg ze altijd of publiek helemaal stil wilde zijn. En het publiek deed dat dan ook."

Het nummer Linger is vanwege de intro de persoonlijke favoriet van Haandrikman. "Het is nooit een hit geweest in Nederland en het staat vast ook niet in de Top 2000. Oh wacht, meteen even opzoeken... Ja toch wel! Op nummer 862 staat Linger, Ode To My Family op 1635 en Zombie op 202. Dat is toch mooi, het doet me goed. Bij de volgende Top 2000 zullen ze allemaal wel wat hoger eindigen, of hoewel, het duurt nog lang hè, die Top 2000."