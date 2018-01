Zeker twintig doden bij gevechten Tripoli, vliegveld afgesloten

Bij gevechten tussen rivaliserende strijdgroepen in de Libische hoofdstad Tripoli zijn vandaag zeker twintig mensen gedood. Tientallen raakten gewond. Het gaat om de hevigste gevechten in Tripoli in de afgelopen maanden.

Het vliegveld Mitiga is voor onbepaalde tijd afgesloten. Enkele geparkeerde vliegtuigen raakten beschadigd. De internationale luchthaven van Tripoli werd in 2014 vernield en buiten gebruik gesteld. Mitiga, oorspronkelijk een militair vliegveld, wordt sindsdien ook als burgerluchthaven gebruikt.

IS- en al-Qaida-strijders

De geweldsuitbarsting werd volgens de internationaal erkende Libische Regering van Nationale Eenheid (GNA) gevoed door een mislukte poging om onder meer IS- en al-Qaida-strijders uit een gevangenis te bevrijden.

Zowel het vliegveld als de gevangenis wordt gecontroleerd door Rada, een zelfbenoemde antiterreureenheid die valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken van de eenheidsregering. De aanval werd uitgevoerd door rivaliserende strijders uit Tajoura, ten oosten van Tripoli.

Tripoli was sinds de afzetting van Muammar Kadhafi in 2011 in handen van meerdere rivaliserende milities. De afgelopen maanden was het relatief rustig in de Libische hoofdstad, omdat de GNA en Rada grote delen van de stad in handen hebben.