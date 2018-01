Drie panden Antwerpen zwaar beschadigd door explosie

In het centrum van Antwerpen is een explosie geweest in een gebouw. Drie panden zijn zwaar beschadigd geraakt. De gevel is deels weggeblazen.

Volgens Belgische media zijn er zeker vijf gewonden. De hulpdiensten zoeken nog naar meer slachtoffers onder het puin.

De politie zegt dat er nog twee of drie mensen worden vermist. De brandweer gebruikt ladderwagens om van bovenaf naar hen te zoeken. Ook wordt er een speurhond ingezet.

Geen terreur

De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De politie laat weten dat het niet gaat om terrorisme.

Mogelijk is de explosie veroorzaakt door een gaslek. Op de begane grond van de beschadigde panden zat een Italiaans restaurant.

De explosie gebeurde aan de Paardenmarkt, in het Schipperskwartier. In die buurt wonen veel studenten.