Duitser uit internationale trein gehaald na vernielen van ruiten

Op het station van Wierden, in Twente, heeft de politie een man uit Duitsland uit de trein gehaald, nadat hij een aantal ruiten had vernield.

De Duitser zat in de internationale trein (ICE) van Berlijn naar Amsterdam. Volgens een woordvoerder van NS gedroeg de man zich agressief. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Tegen de man is aangifte gedaan.

Omdat NS geen passagiers wilde vervoeren in een trein met kapotte ruiten, moesten alle reizigers overstappen op een andere trein. De vernielde trein is vervolgens leeg doorgereden naar een werkplaats voor reparatie.