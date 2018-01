Vrouw in Rotterdam omgebracht, een man aangehouden

In een huis op de Mathenesserweg in Rotterdam-West is een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijke dood. Er is één man aangehouden en drie getuigen zijn meegenomen om hun verklaring op te nemen.

Wat er precies is gebeurd in het huis is nog niet bekend. De politie heeft het huis afgezet met linten; de recherche doet onderzoek.

Een ooggetuige meldde volgens RTV Rijnmond dat er ook een baby in een kinderstoeltje is meegenomen door de politie. De politiewoordvoerder kan dat niet bevestigen.

De verdachten hadden plastic zakken om hun handen toen ze werden afgevoerd. Dat zou kunnen duiden op een schietpartij. Het plastic is dan bedoeld om kruitsporen veilig te stellen.