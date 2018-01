Vrouw (88) hangt met auto boven water na stuurfout

Een automobiliste is vanmorgen met haar auto bijna het water in Brielle ingereden. Haar auto bleef bungelen tussen twee dukdalven in het water bij het Maarland. De bestuurster is met de schrik vrijgekomen.

De vrouw van 88 nam de bocht verkeerd, wilde vervolgens om een auto heen sturen, maar raakte een andere auto. Vervolgens kwam ze met haar auto schuin hangend boven het water terecht.

De brandweer heeft haar uit de auto gehaald. Ze is door een huisarts gecontroleerd maar ze had niets. Haar auto werd vervolgens met een takelwagen op de kade getild. De auto heeft behoorlijk wat schade opgelopen.