Fel protest in Athene, maar parlement stemt in met omstreden wetten

Een krappe meerderheid in het Griekse parlement heeft ingestemd met een pakket van zo'n 400 wetswijzigingen, waarmee het land een nieuwe stap heeft gezet om zich los te maken van het financiële toezicht.

Het parlement heeft met 154 van de 300 stemmen 'ja' gezegd tegen een pakket met zo'n 400 wetswijzigingen. De regeringscoalitie heeft 153 zetels, 1 onafhankelijk parlementslid stemde mee. De omstreden inperking van het stakingsrecht kreeg de goedkeuring van nog een parlementariër extra.

Het merendeel van de parlementariërs stemde ook in met een maatregel waardoor het makkelijker wordt om een huis te veilen, als de eigenaar niet meer in staat is de lasten op te brengen. Daarnaast komen er beperkingen op toeslagen voor gezinnen.

Onrustig

Tijdens de stemming hadden zich meer dan 10.000 demonstranten verzameld bij het parlementsgebouw, toen een groep van zo'n 50 demonstranten molotovcocktails en stenen naar de politie begon te gooien. Agenten hadden een cordon gevormd. De politie reageerde met traangas. Inmiddels is het weer rustig.

De dag tegen de omstreden wetswijzigingen begon in Athene met een staking van 24 uur, onder meer in het openbaar vervoer. Docenten, artsen en rechters hielden een werkonderbreking. De luchtverkeersleiders hebben na de middag drie uur lang het werk neergelegd, waardoor tientallen vluchten van en naar Griekenland vertraging opliepen.

'Laatste pakket'

Minister-president Alexis Tsipras heeft verzekerd dit het laatste pakket is van strenge maatregelen om Griekenland er weer bovenop te helpen. De maatregelen komen voort uit de eisen van de geldschieters om de Griekse begroting op orde te krijgen.

Volgende week, op 22 januari, besluiten de EU-ministers van Financiën of het pakket hervormingen genoeg is om over te gaan met uitbetaling van de volgende tranche.