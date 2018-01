Wekdienst 15/1: rechtszaak politiemol en de Korea's praten verder

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• De zaak tegen politiemol Mark M. begint in de rechtbank in Den Bosch. Hij zou gevoelige informatie hebben doorverkocht aan criminelen. Het is afwachten of M. er zelf ook bij is: hij woont inmiddels in Oekraïne.

• Noord- en Zuid-Korea praten voor de tweede keer in een week over deelname van Noord-Korea aan de Olympische Spelen. Vorige dinsdag spraken de landen voor het eerst sinds 2015 met elkaar.

• De 16-jarige Palestijnse Ahed Tamimi staat voor de rechter in Israël. Zij zou Israëlische militairen hebben geslagen en geschopt en kan tot 14 jaar cel krijgen. Tamimi wordt door sommigen gezien als held.

• En toptennisser Rafael Nadal speelt zijn eerste wedstrijd op de Australian Open. In de eerste ronde staat hij tegenover Víctor Estrella Burgos uit de Dominicaanse Republiek.