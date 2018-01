Politiemol Mark M. kwam niet door screening, maar kon overal bij

5. Wat hangt Mark M. boven het hoofd?

Dinsdag wordt bekend welke straf het Openbaar Ministerie eist. Inmiddels zijn al wel andere lekkende agenten veroordeeld. Een agent uit Den Haag die informatie over wietplantages doorgaf aan criminelen kreeg vier jaar cel. En een agent uit Kerkrade die gegevens over invallen doorverkocht, kreeg 2,5 jaar cel. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat het OM zal vragen om een jarenlange celstraf.

Of Mark M. vandaag zelf in de rechtbank verschijnt, is afwachten. De rechtbank heeft hem niet verplicht om bij de behandeling van zijn zaak te zijn. Eerder zei hij dat zijn leven in Nederland "een hel" is geworden.

Na zijn vrijlating in mei 2016 vertrok hij naar Oekraïne, waar hij de afgelopen jaren al veel kwam en ook een vriendin heeft. Daar zegt hij nu head of security and risk management te zijn bij een bedrijf dat bodyguards en versleutelde telefoons levert. Volgens zijn cv is hij een 'expert in politieonderzoeken' en heeft hij een 'sterke staat van dienst van ruim zeven jaar bij onder meer de Nederlandse recherche'.