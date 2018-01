Vijftig passagiers gered van brandende boot in Florida

In de Amerikaanse staat Florida is een pendelboot met vijfitg passagiers aan boord in vlammen opgegaan. Alle opvarenden konden op tijd van boord komen.

Sommige passagiers moesten door de hulpdiensten uit het water worden gehaald, dat vanwege het ongebruikelijk koude weer in Florida op dit moment een temperatuur van ongeveer 15 graden heeft. Zo'n vijftien slachtoffers hadden last van ademhalingsproblemen door ingeademde rook en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De boot bracht mensen naar een casinoschip, aan de kust bij de stad Tampa. Volgens de autoriteiten heeft de kapitein levens gered door om te keren toen hij vlammen opmerkte. Daardoor konden de reddingsdiensten de opvarenden sneller bereiken.

De brand is waarschijnlijk ontstaan in de machinekamer en greep snel om zich heen.