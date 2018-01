Dode en tientallen gewonden bij zware aardbeving Peru

Bij een zware aardbeving in Peru zijn een dode en tientallen gewonden gevallen. De beving was in zee, aan de zuidwestkust van het land, en had een kracht van 7,11. De man die omkwam werd geraakt door vallende stenen.

Door de beving op de vroege zondagochtend zijn tientallen huizen verwoest. Zo'n 130 mensen zijn opgevangen in noodtenten. Wegen die onder de stenen waren bedolven zijn vrijgemaakt met grote tractoren.

De aardbeving was te voelen tot in de Peruaanse hoofdstad Lima, ongeveer 560 kilometer verderop. Vanwege de beving werd een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor de kust van Peru en Chili, maar die werd later weer ingetrokken.

Bezoek van de paus

Deze week doet paus Franciscus Peru aan, als onderdeel van zijn zesde reis door Zuid-Amerika. Ook op een aantal plekken die hij bezoekt is bevingsschade, maar volgens de Peruaanse autoriteiten heeft dat geen invloed op het programma.