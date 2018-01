Griekenland ligt morgen plat uit protest tegen nieuwe hervormingen

In Griekenland wordt morgen een algemene staking gehouden. Het openbaar vervoer ligt plat en ook in veel andere sectoren is opgeroepen tot werkonderbrekingen en stakingen. Luchtverkeersleiders houden een werkonderbreking van 12.00 tot 15.00 uur, waardoor vluchten van en naar Griekenland worden getroffen.

De protesten zijn gericht tegen een reeks wetsvoorstellen waarover het Griekse parlement morgenavond stemt. De linkse regering-Tsipras moet opnieuw hervormingen doorvoeren om in aanmerking te komen voor de volgende tranche van Europese miljardenhulp.

De vakbonden vallen vooral over wat zij zien als een beperking van het stakingsrecht. Tot nu toe konden zij stakingen uitroepen als ze de steun hadden van 30 procent van hun leden. Met het nieuwe voorstel wordt de norm 50 procent.

Ministerie binnengestormd

De communistische vakbond voerde de afgelopen week al actie tegen het wetsartikel. Actievoerders stormden het ministerie van Sociale Zaken binnen, eisten van de minister dat het voorstel werd ingetrokken en hingen grote spandoeken op openbare gebouwen. Andere bonden en organisaties sluiten zich nu bij het protest aan.

Veel weerstand is er ook tegen executieveilingen via internet. De regering wil huizen van mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen eenvoudiger en sneller laten veilen. Dat gebeurt nu in het openbaar bij een rechtbank, maar de veilingen lopen geregeld flinke vertraging op door protesten van actiegroepen.

Huis kwijt om 500 euro schuld

Een wetswijziging moet veilen online mogelijk maken, ook in geval van schulden bij de overheid, zoals de belastingdienst en socialezekerheidsfondsen. Voor mensen met een hypotheekschuld geldt nog een beperkte bescherming. Maar wie meer dan 500 euro schuld bij de overheid heeft, kan zijn huis kwijtraken.

Oppositiepartijen, maatschappelijke organisaties, maar ook leden van de linkse regeringspartij Syriza hebben meer bescherming van huiseigenaren geƫist.