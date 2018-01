Olietanker bij China gezonken, hoe groot is de schade voor het milieu?

De Oost-Chinese Zee is een belangrijk visgebied voor alle landen in de omgeving. Volgens Murk kunnen vissers de komende tijd maar beter niet in buurt hun netten uitgooien. China mag van geluk spreken dat het ongeluk 300 kilometer uit de kust gebeurde. "Op open zee gaat het herstel relatief snel. Dit was, vanuit milieuperspectief, een van de minst ongunstige scenario's."

De olie wegpompen heeft volgens Koops amper zin én is levensgevaarlijk, "Ik zou nooit een schip in de buurt van zo'n lek sturen. De lucht is giftig en het spul is heel licht ontvlambaar en explosief." Zowel Koops als Murk denkt dat afwachten en de olie laten verdampen de beste optie is.

Qua hoeveelheid olie die de zee in lekt, wordt de gebeurtenis vergeleken met olierampen zoals de Exxon Valdez. Dat schip liep in 1989 vast voor de kust van Alaska. De vergelijking doet Koops af als "klinkklare onzin". Grote hoeveelheden ruwe olie lossen immers niet vanzelf op. "Het grootste drama nu is dat de 31 opvarenden allemaal dood zijn."