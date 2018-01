Weer babymelk Lactalis teruggeroepen, NVWA ziet geen nieuw gevaar

Lactalis heeft uit 83 landen babymelkvoeding teruggeroepen waaronder uit Nederland. Dat heeft de Franse multinational vandaag bekendgemaakt. In december waren er drie terugroepacties en deze week een vierde. De terugroepactie is gedaan vanwege een mogelijke besmetting met salmonella.

Vorige maand besloot Kruidvat babyvoeding uit de schappen te halen waarin grondstoffen van Lactalis zaten. Het is niet duidelijk of er nog meer verdachte Lactalis-producten in Nederland zijn beland, maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt dat daar geen aanwijzingen voor zijn.

Preventief

Lactalis haalt in totaal ruim 12 miljoen verpakkingen met babymelk uit de handel. "Het gaat om een preventie terughaalactie, wereldwijd en ook uit Nederland", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen de NOS.

Vorige maand werd een salmonellavergiftiging geconstateerd bij 35 Franse baby's die allemaal babymelk hadden gedronken afkomstig uit één fabriek van Lactalis. Die fabriek exporteert wereldwijd. In Spanje werd onlangs ook een besmetting gemeld en in Griekenland wordt een geval nog onderzocht.

De besmetting had waarschijnlijk te maken met werkzaamheden in die fabriek in het eerste trimester van 2017, zegt de topman van het bedrijf Emmanuel Besnier. Álle babymelk uit de fabriek wordt uit de handel genomen, niet alleen in Frankrijk maar in alle landen waar naartoe is geëxporteerd.