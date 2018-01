Hakenkruizen op gebouwen in Moordrecht en Dordrecht

Een basisschool in Moordrecht, bij Gouda, is beklad met hakenkruizen, racistische leuzen en schunnige tekeningen. Buurtbewoners delen er foto's over via sociale media.

Op deuren van basisschool De Achtbaan zijn hakenkruizen gezet. Op een deur staat ook een afbeelding van een mannelijk geslachtsdeel. Op een picknicktafel op het schoolplein staat de tekst 'heil Hitler' en een muur is voorzien van de letters 'KKK' (Ku Klux Klan).

Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de bekladding. Een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep West dat dit soort bekladdingen bijna nooit voorkomen in Moordrecht en het incident op zichzelf staat. "Het is vooral heel treurig." De gemeente heeft de bekladdingen laten verwijderen.

Dordrecht

Ook in Dordrecht is een hakenkruis aangebracht op een gebouw. De daders hadden het symbool met tape op een deur van een scoutingcomplex geplakt. Volgens RTV Rijnmond waren ook in de nacht van zaterdag op zondag vernielingen gepleegd en is er ingebroken.