Binnen een dag 10.000 handtekeningen voor nationale vrije dag carnaval

Een petitie voor vrije dagen met carnaval heeft al ruim 10.000 handtekeningen opgeleverd. Gisteravond begon de campagne van een bierbrouwer, waarbij oud-PSV-voetballer Björn van der Doelen wordt gebruikt als boegbeeld.

Volgens het bedrijf kan carnaval inmiddels gezien worden als gemeengoed. Daarom zouden maandag en dinsdag twee officiële vrije dagen moeten worden. In vijftien uur tijd kreeg het initiatief de steun van meer dan 10.000 mensen.

Als het aantal van 40.000 steunbetuigingen is bereikt, wil Van der Doelen naar politiek Den Haag om de vrije dagen te regelen. Iedereen kan een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten als er zeker 40.000 steunbetuigingen worden opgehaald.

Brabantse wortels

"Carnaval is een prachtig feest dat elk jaar groots gevierd wordt. Het is een feest van ons allemaal: wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je hoort erbij. We willen met onze Brabantse wortels en onze betrokkenheid bij dit volksfeest ervoor zorgen dat carnaval voor iedereen een fantastisch feest wordt", vertelt een woordvoerder van de brouwer aan Omroep Brabant.

Van der Doelen staat helemaal achter de actie. "Als mij één ding is opgevallen is het dat wij hardwerkende Brabanders en Limburgers ieder jaar onze zuurverdiende vrije dagen moeten inleveren om dit feest der feesten te kunnen vieren. En dat vind ik raar, dat vind ik gek, dat vind ik niet kunnen." Op de website carnavalvrij.nl kan iedereen de petitie ondertekenen.