Gewonden door instorten plafond nachtclub Madrid

In Madrid zijn 26 mensen gewond geraakt toen het plafond van een nachtclub deels instortte. Elf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is er slecht aan toe.

Het ongeluk gebeurde rond 02.00 uur 's nachts, toen veel mensen in de club aanwezig waren. Volgens de hulpdiensten is zo'n 16 vierkante meter aan verlaagd plafond naar beneden gevallen. Dat gebeurde op de tweede verdieping van het gebouw.

De politie heeft de verdieping afgezet, omdat niet zeker is of het nog veilig is. Naast het politie-onderzoek wordt er ook daarom bouwkundig onderzoek verricht.

In november was er een vergelijkbaar ongeluk in Tenerife. Toen vielen 22 mensen een verdieping naar beneden toen een deel van de dansvloer het begaf.