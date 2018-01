Vals alarm over inkomende raket Hawaï 'onacceptabel'

Politici in Hawaï hebben boos gereageerd op de waarschuwing voor een raketaanval, die gisteren werd verspreid door de hulpdiensten in de staat. Honderdduizenden mensen kregen het bericht en zochten dekking. Pas bijna 40 minuten later hoorden zij dat er niets aan de hand was en dat iemand het bericht per ongeluk had verstuurd.

"Wat er is gebeurd, is onacceptabel", laat senator Brian Schatz weten. "De hele staat was doodsbang. Er moet snel worden uitgezocht wie er schuldig is en er moeten maatregelen worden genomen."

Scott Saiki, voorzitter van het Hawaïaanse Huis van Afgevaardigden, zegt dat het waarschuwingssysteem heeft gefaald. "De betrokken overheidsinstellingen zijn duidelijk niet voorbereid. Ze hebben niet genoeg capaciteit om om te gaan met noodsituaties."

De Hawaïaanse senator Donna Mercado Kim waarschuwt ervoor dat zulke fouten de integriteit en het vertrouwen in het alarmsysteem schaden.