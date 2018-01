Wekdienst 14/1: truckers krijgen bezoek en ICT-diploma voor vluchtelingen

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• De Inspectie Leefomgeving en Transport voert campagne om chauffeurs die de weekenden in hun vrachtwagen doorbrengen te informeren over de nieuwe regels. Met ingang van dit jaar kunnen ze daar een boete voor krijgen van 1500 euro, omdat volgens een recente Europese uitspraak langdurige rust in de cabine verboden is.

• Vluchtelingen die met succes een cursus programmeren hebben gedaan, krijgen hun diploma. De Stichting Hack Your Future leidt vluchteling in zes maanden op tot programmeur. Velen hebben werk gevonden in de ICT-sector.

• In Dresden worden de Europese kampioenen shorttrack gekroond. Na de eerste finaledag staat Sjinkie Knegt er riant voor. Hij heeft een ruime voorsprong in het klassement.

• In Surhuisterveen wordt de NK veldrijden gehouden. Vandaag is het de beurt aan de mannen.