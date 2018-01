Chelsea Manning wil de Amerikaanse Senaat in

Chelsea Manning wil de Senaat in namens de staat Maryland. Ze heeft zich aangemeld om als Democratische kandidaat mee te doen aan de verkiezingen van 6 november.

Manning zat zeven jaar in de gevangenis voor het lekken van honderdduizenden geheime diplomatieke en militaire documenten. Ze werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar cel, maar kwam vorig jaar vrij dankzij Barack Obama. Die besloot vorig jaar januari, vlak voordat Trump hem opvolgde, de rest van haar straf kwijt te schelden.

Volgens de Amerikaanse federale kiescommissie hebben zich naast Manning nog vier kandidaten gemeld voor de zetel. Waarschijnlijk stelt ook de populaire Ben Cardin, die nu voor Maryland in de Senaat zit, zich opnieuw verkiesbaar. Cardin zit sinds 2006 in de Senaat en werd in 2012 overtuigend herkozen.

Informatie-analist

In 2009 werd Chelsea Manning als Bradley Manning uitgezonden naar Irak als informatie-analist voor het Amerikaanse leger. Daardoor had ze toegang tot het computernetwerk waarin de documenten opgeslagen waren. Die liet Manning via WikiLeaks uitlekken.

In gevangenschap onderging Bradley Manning een geslachtsverandering en nam zij de voornaam Chelsea aan. Vorig jaar zomer deed ze een zelfmoordpoging en schreef ze vervolgens een brief aan president Obama met de vraag of hij haar wilde vrijlaten.