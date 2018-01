Harrods wil 'smakeloos' beeld prinses Di en Dodi uit warenhuis weghalen

Het Londense luxe-warenhuis Harrods wil het beeld van prinses Diana en haar geliefde Dodi al-Fayed uit de winkel verwijderen, berichten Britse media. Het bronzen beeld dat sinds 2005 boven de roltrappen van Harrods troont, wordt volgens de berichten teruggegeven aan Mohammed al-Fayed, de vroegere eigenaar van Harrods en tevens de vader van Dodi al-Fayed.

Het beeld werd gemaakt in opdracht van de vader, na de fatale botsing in een autotunnel in Parijs in 1997, waarbij het paar om het leven kwam. Het kunstwerk, waarin het paar dansend stond afgebeeld onder de vleugels van een albatros, werd door critici als smakeloos neergesabeld. Vijf jaar nadat het beeld werd geplaatst, verkocht de Egyptenaar Fayed zijn warenhuis aan de koninklijke familie van Qatar.

Het management van Harrods zou de tijd rijp hebben gevonden voor een afscheid van het werk, nu de twee zoons van Diana hebben gezegd dat er een nieuwe beeld ter herinnering aan hun moeder komt bij Kensington Palace.