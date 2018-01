Nederlandse op Hawaï: ducttape tegen radioactieve straling lag klaar

Met haar huisgenoten gaat het inmiddels goed, zegt ze. "Maar ze zijn wel heel boos. Voor sommigen is het echt een traumatische ervaring. Op de verkeerde plek op de verkeerde tijd, zo voelde het. Je zit op een eiland, dus je kunt geen kant op."

Iedereen is nu vooral bezig met het volgen van het nieuws. Ze willen weten hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Ook merkt Van Wijk zo kort na de valse melding dat het vertrouwen in het waarschuwingssysteem niet groot meer is. "Hoe serieus moeten we een volgend bericht nemen? Dat is echt problematisch."

Om bij te komen van de schrik, doet de studente de rest van de dag rustig aan. "Het is een heel rare gewaarwording om zo wakker te worden. Ik ben al geen ochtendmens."