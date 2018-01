Nederlandse student per ongeluk geraakt bij schietpartij in Zweden

Een Nederlandse student is zwaargewond geraakt bij een schietpartij in de Zweedse stad Uppsala. Hij werd hoogstwaarschijnlijk per ongeluk geraakt in zijn rechterschouder en in zijn bekken. De jongen van 20 is geopereerd en niet in levensgevaar.

De schietpartij was gisteravond rond 21.00 uur in een pizzeria in het stadsdeel Flogsta in het westen van Uppsala. De student zat met tientallen andere studenten aan een lange tafel toen er een gewapende man binnenkwam en begon te schieten. Een man aan een tafel in de buurt werd geraakt. Volgens getuigen stond de Nederlander op en werd hij door verdwaalde kogels geraakt.

Tien seconden

Zweedse media melden dat de schietpartij niet langer dan tien seconden duurde en dat de dader zich daarna uit de voeten maakte in een gereedstaande auto. Er brak korte tijd paniek uit in de pizzeria.

Zowel de man die het doelwit was van de aanslag als de Nederlandse student werd naar het ziekenhuis gebracht. De ambassade in Stockholm heeft contact gehad met de ouders van de student, die net in Uppsala was aangekomen in het kader van een uitwisselingsprogramma. Uppsala is de vierde stad van Zweden met een van de grootste en oudste universiteiten van het land.

Arrestatie

Vandaag meldde zich in verband met deze zaak een jongen van 19 bij de politie in Uppsala. Hij is direct gearresteerd en zijn rol wordt onderzocht.

Volgens de politie was de reden van de aanslag in de pizzeria een afrekening in de onderwereld van Uppsala. Het slachtoffer woont in die plaats.