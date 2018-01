Iran: maat is vol met VS-sancties tegen opperrechter

Iran heeft de Amerikaanse sancties tegen veertien Iraniërs, onder wie opperrechter ayatollah Larijani, scherp veroordeeld. De VS heeft de grens van behoorlijke omgang met andere landen overschreden, en Teheran zal met een vergeldingsmaatregel komen, liet het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Iraanse hoofdstad weten. Welke tegenzet Iran overweegt, is niet duidelijk.

Gisteravond liet het Witte Huis weten dat de VS zich "voor de laatste keer" schaart achter de internationale afspraken met Iran over beteugeling van het nucleaire programma in ruil voor verlichting van de sancties. De Amerikaanse president moet elke drie maanden bevestigen nog achter de deal te staan. President Trump eist nu dat de voorwaarden voor Iran binnen drie maanden aanzienlijk strenger worden, anders stapt de VS uit het akkoord met Iran.

Zwarte lijst

De Iran-deal bleef gisteren dus overeind, maar het Witte Huis treft wel veertien Iraniërs en organisaties met financiële sancties vanwege terrorisme, mensenrechtenschendingen en de ontwikkeling van het ballistische raketprogramma. Hun tegoeden in de VS worden geblokkeerd en Amerikanen mogen geen zaken doen met de veertien op de zwarte lijst.

Iran is vooral verontwaardigd dat de VS opperrechter Larijani treft met sancties. Larijani riep onlangs op de protesten in Iran tegen de religieuze bestuurders hard neer te slaan. De VS houdt de rechter verantwoordelijk voor de mishandeling en inhumane behandeling van gevangenen.

Teheran had ook geen goed woord over voor de reactie van het Witte Huis op de Iran-deal. Het was een "wanhopige poging" van Trump om "een stevig akkoord" te ondermijnen, liet minister Zarif van Buitenlandse Zaken gisteravond weten. Hij voegde eraan toe dat de afspraken niet gewijzigd kunnen worden.