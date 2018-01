Rechter: Blokker mag filiaal Bijlmer gesloten houden na overval

Het Blokker-filiaal in winkelcentrum De Kameleon in de Amsterdamse Bijlmer blijft voorlopig dicht, meldt AT5. De winkel sloot in oktober de deuren na een gewelddadige overval waarbij werd geschoten. Blokker vindt de veiligheidsrisico's te groot.

Het filiaal werd op 6 oktober overvallen waarbij het winkelpersoneel werd bedreigd met een pistool. In de weken ervoor waren ook al de belendende drogist en een dierenwinkel in de buurt overvallen. Blokker besloot daarop om het huurcontract eenzijdig op te zeggen.

Rechtszaak

De eigenaar van het winkelcentrum spande een rechtszaak tegen Blokker aan. Het bedrijf zou niet alleen het huurcontract van tien jaar moeten uitdienen, maar ook de winkel moeten heropenen. De eigenaar vroeg de rechtbank een dwangsom van 50.000 euro op te leggen voor elke dag dat de winkel gesloten blijft.

Volgens de eigenaar was het Blokker-filiaal een van de trekpleisters van het centrum. Het aantal bezoekers is volgens de eigenaar teruggelopen door de sluiting. De verhuurder wees er ook op dat andere winkels in de buurt na de overvallen weer open zijn gegaan. Ook Blokkers elders in het land openden na een overval weer de deuren.

Psychische klachten

De rechter oordeelde echter dat niet is aangetoond dat de bezoekersaantallen van het winkelcentrum zijn teruglopen sinds 6 oktober. Ook wegen de veiligheidsrisico's voor het Blokkerpersoneel zwaarder dan de belangen van de eigenaar.

"Het is niet onbegrijpelijk dat het personeel van Blokker zich in of rondom het gehuurde niet veilig voelt en daar psychische klachten van ervaart," aldus de rechter. Blokker mag het filiaal dus gesloten houden.

De rechter heeft geen besluit genomen over de opzegging van het huurcontract. Hij vindt dat het winkelcentrum en Blokker met elkaar in overleg moeten gaan om een oplossing te zoeken.