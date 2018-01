Verdwenen tbs'er Van Mesdagkliniek aangehouden in Groningen

De politie heeft in Groningen de tbs'er aangehouden die afgelopen weekend niet terugkeerde van onbegeleid verlof. De man had zich zondagavond moeten melden bij de Van Mesdagkliniek in Groningen.

Een eenheid van FASTnl, gespecialiseerd in de opsporing en aanhouding van voortvluchtigen, rekende de verdwenen man vanmiddag in op het terrein van een bedrijfspand in de stad. Waar hij de afgelopen dagen verbleef, heeft de politie niet gezegd.

Over de identiteit en de achtergrond van de man is niets bekendgemaakt. Ook is onbekend waarom hij in de kliniek is opgenomen.

Verantwoord

Het Landelijk Parket zei kort na de vermissing van de tbs'er, dat uit het onbegeleide verlof kan worden afgeleid dat zijn behandelaars het verantwoord vonden hem een weekend te laten gaan.

Het gebeurt wel vaker dat tbs'ers niet terugkeren van verlof. Meestal is de vermiste persoon binnen 24 uur terecht, aldus de Van Mesdagkliniek.