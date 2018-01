Week in beeld: gas, Golden Globes en gadgets

Ondergelopen uiterwaarden, kades en wegen. Hevige regenbuien en gesmolten sneeuw uit Duitsland en Zwitserland leidden hier in Nederland tot hoogwater. Bij Lobith bereikte de waterstand woensdag een piek met 14,64 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Groningen is getroffen door de zwaarste aardbeving in ruim vijf jaar tijd, met een kracht van 3,4. Het epicentrum was bij Zeerijp, in de buurt van Loppersum. Er komen zeker 2000 meldingen van schade binnen.

In Amerika begon de week met de uitreiking van de Golden Globes. Die stond in het teken van #MeToo. Het merendeel van de bezoekers was zwart gekleed om mensen te steunen die seksueel misbruikt zijn.

Noord- en Zuid-Korea zijn voor het eerst in twee jaar weer met elkaar om de tafel gegaan, Pete Hoekstra is geĆÆnstalleerd als ambassadeur van Nederland en in Las Vegas kunnen tech-liefhebbers hun hart ophalen op de grootste techbeurs ter wereld.

Dat, en meer, in de week in beeld.