KKK-leider (92), en brein achter drievoudige moord, overleden in cel

De Amerikaanse oud-Ku Klux Klanleider Edgar Ray Killen is op 92-jarige leeftijd overleden in de gevangenis. Hij was verantwoordelijk voor een van de meest beruchte moordzaken tijdens de burgerrechtenbeweging van de jaren 60 in de VS.

Killen werd pas in 2005, vier decennia na de drievoudige moord in 1964, veroordeeld. De verdwijning van drie jonge activisten droeg bij aan de ondertekening van de Civil Rights Act. Daarmee kwam een einde aan de rassenscheiding in de VS. De film Mississippi Burning (1988) is gebaseerd op de gebeurtenissen.

Samen met politie

Killen was een predikant en ronselaar voor de KKK. Volgens de aanklager had hij Klanleden aangezet tot de moorden en gezegd hoe ze de lichamen moesten dumpen. Dat gebeurde in samenwerking met een hulpsheriff.

De drie slachtoffers hielpen zwarten in de staat Mississippi met hun registratie om te kunnen stemmen. Michael Schwerner, Andrew Goodman en James Chaney verdwenen kort nadat ze waren aangehouden voor te hard rijden.