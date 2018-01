'Belgische terroristen hebben vanuit cel contact met jihadisten in Syrië'

Veroordeelde terroristen en geradicaliseerde gevangenen in België hebben smartphones en communiceren daarmee in versleutelde berichten met familieleden, criminelen en jihadisten. Het Vlaamse dagblad De Tijd schrijft dat op basis van een document van minister van Justitie Geens, waarin geschrapte informatie over de misstanden per ongeluk was achtergebleven.

De informatie kwam aan het licht nadat het ministerie een pdf-document en een Word-document van Geens had verspreid met daarin antwoorden op vragen vanuit het parlement over toezicht op geradicaliseerde gevangenen en terreurverdachten. In het tweede bestand was vertrouwelijke informatie van de veiligheidsdiensten achtergebleven die in de officiële beantwoording was verwijderd.

Uit die vertrouwelijke informatie blijkt onder meer dat vanuit de gevangenissen contact is geweest met in Syrië verblijvende Belgische terroristen. Ook zouden er verboden wapens zijn gevonden op beveiligde afdelingen waar de zwaarste terroristen zijn opgesloten. Om wat voor wapens het gaat, is niet bekendgemaakt.

Minister ontkent

Minister Geens ontkent dat er wantoestanden zijn en dat hij informatie heeft achtergehouden. "Het enige geldige antwoord op een schriftelijke vraag is het definitieve antwoord dat de minister ondertekent", zegt hij tegen de krant. Hij erkent dus niet dat de informatie uit het niet-ondertekende Word-bestand juist is. Wel zegt hij dat het onmogelijk is om een gevangenis hermetisch af te sluiten.

Het liberale parlementslid De Gucht, die de vragen aan de minister stelde, noemt het hallucinant dat voor terrorisme veroordeelde gevangenen contact hebben met terroristen in het buitenland. Hij vindt dat er systemen moeten komen in de cellen die de communicatie verstoren.

Uit de per ongeluk uitgelekte informatie zou ook blijken dat niet duidelijk is hoeveel veroordeelde terroristen een enkelband dragen. De Gucht denkt dat dat komt door slechte communicatie tussen deelstaten en op federaal niveau.