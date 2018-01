Nieuwe benefietactie voor ouders van overleden kinderen brand Emmen

Afgelopen dinsdag zijn de twee omgekomen kinderen, Antonin (6) en Alice (5), in besloten kring gecremeerd. De ouders waren enkele dagen ervoor ontslagen uit het ziekenhuis. Ze waren gewond geraakt toen ze probeerden om hun kinderen te redden uit het brandende huis.

Het is nog altijd onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Uit politieonderzoek is geen duidelijke oorzaak naar voren gekomen. Er was in ieder geval geen sprake van kortsluiting en er zijn ook geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken.

De brand heeft de woning zwaar beschadigd. De ouders verblijven momenteel op een plek die door de gemeente beschikbaar is gesteld.