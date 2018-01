Wekdienst 13/1: proef met prepaid-energie en NK veldrijden

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• De gemeenten Rotterdam en Arnhem beginnen een proef met prepaid-energie. Daarmee moet voorkomen worden dat de energie bij huishoudens met geldproblemen wordt afgesloten.

• In Emmen is een benefietdag voor de ouders van de twee kinderen die in december omkwamen bij een woningbrand. De jongen van 6 en een meisje van 5 waren niet meer uit het brandende huis te halen, de oorzaak van de brand blijft onduidelijk. Eerder deze week werden al tienduizenden euro's opgehaald voor de ouders.

• In Dresden worden de eerste medailles op het Europees Kampioenschap shorttrack verdeeld. Het toernooi is vanaf 13.50 uur te volgen bij Studio Sport op NPO1, of via NOS.nl/sport.

• En in het Friese Surhuisterveen is het NK veldrijden voor vrouwen. Ook daarvan is een ruime samenvatting te zien bij Studio Sport. Marianne Vos is verkouden en doet niet mee aan het Nederlands kampioenschap. Morgen rijden de mannen.