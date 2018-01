Europees register 'foute' arts nog onbetrouwbaar

Bij landen die het wel gebruiken, is een groot verschil te zien in het aantal meldingen. Nederland deed in twee jaar tijd 67 meldingen in het systeem over zorgverleners die in de fout waren gegaan. Het Verenigd Koninkrijk registreerde bij elkaar 15.011 keer een zorgverlener. Het totale aantal meldingen was 22.570.

Het verschil zit hem erin dat landen niet precies weten waar de drempel ligt. Sommige landen melden alleen zorgverleners met een beroepsverbod, andere trekken ook aan de bel bij een waarschuwing of een boete.

Van Nederland naar Brugge

NRC schrijft dat het systeem ook gemankeerd is doordat zaken van voor 2016 niet gemeld hoeven te worden. De krant noemt het voorbeeld van de Belgische psychiater Arnoud Tanghe (76), die in Nederland werkte en jarenlang een seksuele relatie had met een van zijn patiënten.

Verder schreef hij de 16-jarige dochter van de patiënt antipsychotica voor zonder haar ooit te hebben gezien. In Nederland is Tanghe geschrapt uit het artsenregister en zijn praktijk werd opgeheven, maar de man werkt nog altijd in Brugge. Van daaruit zou hij ook Nederlandse patiënten werven.

De Patiëntenfederatie zegt in de krant dat zorgverleners hier niet zouden moeten kunnen werken als Nederland niet kan controleren of ze een beroepsverbod hebben. Minister Bruins voor Medische Zorg erkent dat het systeem "nog niet perfect" is. "Wij blijven ons inzetten binnen Europa om het te verbeteren, in het belang van de patiënt", citeert de krant.