Spookrijdende verdachten rammen politieauto op A1

Na een achtervolging van bijna een uur door Gelderland en Overijssel zijn twee vermoedelijke sigarettendieven al spookrijdend op een politieauto gereden. De mannen van 24 en 28 jaar uit Den Haag raakten daarbij ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze aangehouden.

Twee politieagenten raakten licht gewond bij de botsing. Ze hebben onder meer nekklachten.

De politie kreeg vannacht rond 4.00 uur een melding van een inbraak in een supermarkt in het Overijsselse Delden. Gealarmeerde agenten zagen daar een auto met hoge snelheid wegrijden en zetten de achtervolging in.

Op de A1 bij Deventer reden de verdachten tegen het verkeer in frontaal op de politiewagen. De snelweg was richting Borne urenlang dicht vanwege het onderzoek naar de crash.