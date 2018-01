Nog twee lichamen gevonden op brandende olietanker China

Shanghai

De olietanker Sanchi botste zondag ongeveer 300 kilometer ten oosten van Shanghai met een vrachtschip uit Hongkong. De tanker, die ruim 136.000 ton ruwe olie vervoerde, vloog in brand. Aan boord waren dertig Iraniƫrs en twee mannen uit Bangladesh. De bemanning van het vrachtschip bleef ongedeerd.

Reddingsteams uit China, Zuid-Korea en Japan zoeken het gebied al dagen af op zoek naar overlevenden. Hoeveel olie er is gelekt en hoe groot de schade is voor het milieu is nog niet duidelijk.