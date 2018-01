Prinses Margriet begeeft zich al 75 jaar in de buurt van de troon

Naast al dit 'koninklijks' heeft prinses Margriet ook iets 'burgerlijks'. Al was het maar omdat ze als eerste Nederlandse koningskind school maakte door in 1967 met een burger, Pieter van Vollenhoven, te trouwen. Ondanks zijn huwelijk met een prinses kreeg Van Vollenhoven niet de titel prins. Een primeur voor Margriet was het ook dat zij met een Nederlander in plaats van een buitenlander trouwde.

Nadien zijn de Oranjes, inclusief de koning, alleen nog maar met burgers en bijna altijd, exclusief de koning, met Nederlanders getrouwd. Na haar huwelijk woonde Margriet heel 'koninklijk' in de rechtervleugel van Paleis Het Loo. Maar tien jaar later betrok ze heel 'burgerlijk' een bungalow dicht bij dat paleis. Margriet begon haar prinsessenleven trouwens niet in een paleis, maar in een burgerhuis. Dat was in het Canadese Ottawa waarnaar prinses Juliana vanwege de oorlog was uitgeweken.

Gezakt naar de achtste plaats

Toen ze geboren werd (1943) was Margriet, na haar moeder Juliana, die toen nog geen koningin was, en na haar zussen Beatrix en Irene, vierde in de lijn van de troonopvolging. Omdat prinses Irene in 1964 haar huwelijk met de Spaanse edelman Carlos Hugo van Bourbon-Parma niet door het parlement liet goedkeuren, verdween zij uit de lijn van de Nederlandse troonopvolging. Margriet steeg een plaats.

Tot de geboorte van Willem-Alexander in 1967, drie jaar dus, bleef zij tweede in de lijn van de troonopvolging: na prinses Beatrix, die in 1980 de troon besteeg. Nu, vijftig jaar later, is Margriet op de lijst van troonopvolgers gezakt naar de achtste plaats. Vóór haar staan de drie dochters van koning Willem-Alexander, prins Constantijn en diens drie kinderen.