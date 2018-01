In beeld: vrouwen voor het eerst bij voetbalwedstrijd Saudi-Arabië

Voor het eerst hebben vrouwen in Saudi-Arabië in een stadion een voetbalwedstrijd mogen bezoeken. De primeur was vrijdagavond in het Koning Abdullah-stadion in Jeddah, waar de wedstrijd tussen al-Ahli en al-Batin werd gespeeld.

In het stadion waren speciale familievakken ingericht, waar vrouwen samen met hun man en kinderen welkom waren. De vrouwen moesten wel een loszittende abaya dragen en een hoofddoek als zij moslim zijn. Hoeveel vrouwen er aanwezig waren in het stadion is niet bekend, maar op foto's zijn er zeker enkele tientallen te zien.