Balkonspringers Breda doen aangifte tegen politie

Twee mannen (26 en 27) uit Breda die dinsdag tijdens hun vlucht voor de politie van een balkon sprongen en zwaargewond raakten, doen aangifte tegen de politie wegens poging tot doodslag of zware mishandeling.

"Na bestudering van het dossier heb ik samen met de familie besloten om aangifte te doen", zegt advocaat Wesley Welten. Hij vertegenwoordigt de verdachte die zo zwaar gewond raakte dat hij nog in coma ligt. Collega-advocaat Menno Buntsma bevestigt dat ook de tweede verdachte aangifte heeft gedaan.

De cliënt van Buntsma ligt in het ziekenhuis met onder meer gebroken ribben, maar hij is inmiddels verhoord door de politie. Beide verdachten worden in het ziekenhuis bewaakt.

Dinsdagochtend viel de politie een appartement in Breda binnen omdat er vuurwapens zouden liggen. De twee mannen in de woning sloegen op de vlucht en sprongen van het balkon op de derde etage.

Toen de politieagenten de woning doorzochten, vonden zij een 25-jarige overleden man. De twee verdachten zouden hem om het leven hebben gebracht.

'Buitensporig geweld'

"Wat ons betreft heeft de politie buitensporig geweld gebruikt bij de arrestatie", aldus raadsman Welten. Of dit ook betekent dat de verdachten niet van het balkon zijn gevallen, maar dat ze zijn gevallen door toedoen van het arrestatieteam, kan Welten niet bevestigen.

Beide raadslieden kunnen niets zeggen over de inhoud van het dossier waarop ze hun aangifte baseren. Hun cliënten zitten in voorlopige hechtenis in beperkingen.