Thea stelt één vraag aan de fiscus en krijgt 36 blauwe enveloppen op de mat

Thea Smeenk uit Arnhem keek vanmorgen raar op toen ze in de brievenbus keek. Er zaten niet minder dan 36 blauwe enveloppen van de Belastingdienst in.

"Dan schrik je echt. Ik woon samen met mijn man. Wij kregen ieder dertien brieven en mijn zoon, die al zeven jaar in Brazilië woont, kreeg er tien", zegt ze tegen Omroep Gelderland.

De vrouw vroeg de Belastingdienst onlangs "of een account uit 2006 nog geldig is". Smeenk heeft geen idee waarom ze in reactie op die vraag zoveel brieven heeft gekregen.

Voor de zekerheid heeft ze alle antwoordenveloppen ingevuld teruggestuurd. "Zo vaart de PTT er wel bij."