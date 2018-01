'Ivana Smit had al hoofdwond voor dodelijke val uit flat'

De twijfel over de wijze waarop het Nederlandse fotomodel Ivana Smit in Maleisië om het leven is gekomen wordt steeds groter. Volgens de Maleisische autoriteiten is zij van veertien hoog uit een flat gevallen in de hoofdstad Kuala Lumpur, maar in De Telegraaf zegt patholoog Frank van de Goot dat Smit al letsel op haar achterhoofd had voor haar val.

Van de Goot onderzocht Smit kort voor Kerstmis voor het eerst en was toen al kritisch over het val-verhaal. Hij heeft nu nader toxicologisch onderzoek verricht op het lichaam van de 19-jarige Smit.

Cocaïne en PMMA

Daar is ook uitgekomen dat het model drugs had gebruikt. In haar lichaam zaten sporen van cocaïne en PMMA, een stof die vergelijkbaar is met MDMA, de werkzame stof in XTC. Die combinatie kan volgens Van de Goot dodelijk zijn.

Daarnaast had Smit blauwe plekken op beide bovenarmen, schrijft De Telegraaf, zowel aan de binnen- als de buitenkant. Dat kan er volgens Van de Goot op duiden dat ze tegen haar wil is vastgepakt.

De bevindingen van Van de Goot bevestigen de ouders van Ivana in hun overtuiging dat hun dochter niet door een ongeluk om het leven is gekomen maar dat ze is vermoord. Ivana stierf op 7 december in Kuala Lumpur, waar zij naam probeerde te maken als fotomodel.

Amerikaans echtpaar

Op de avond van haar val had ze op een feest een Amerikaans echtpaar ontmoet. Ze ging met hen mee naar hun woning op de twintigste verdieping van een appartementencomplex in Kuala Lumpur. Het is niet duidelijk wat zich daar heeft afgespeeld. Het laatste levensteken van Ivana was een selfie die ze stuurde aan haar vriend, die in Nederland was achtergebleven.

Het Amerikaanse echtpaar zit nog vast in Maleisië, niet vanwege de dood van Ivana maar wegens drugsgebruik. Het Nederlandse Openbaar Ministerie doet een oriënterend onderzoek in deze zaak. Dat betekent dat ze onder meer de lijkschouwingsrapporten uit Maleisië bekijken.