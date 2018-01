2700 80-plussers hebben nog een baan (en dat worden er steeds meer)

Deze cijfers gaan alleen over werknemers, maar er zijn ook nog ouderen actief als zelfstandig ondernemer. Het CBS heeft geen cijfers over zelfstandigen van 80 jaar en ouder, maar wél over 75-plussers.

In totaal werken er nog 25.000 mensen van 75 jaar en ouder, dat is 2 procent van alle 75-plussers. Van hen zijn er 16.000 actief als zelfstandig ondernemer, 9000 werken in loondienst.

Vergrijzing

Er komen steeds meer werkende 75-plussers. In 2003 waren dat er 11.000, in 2017 dus 25.000. Die stijging komt deels door de vergrijzing: het aantal ouderen neemt toe. Maar het aantal werkende ouderen stijgt ook doordat een groter deel van hen blijft werken. In 2003 werkte 1,2 procent van de 75-plussers, nu is dat dus 2 procent.

Een van de oudste werkende mensen in Nederland is de 93-jarige huisarts Nico van Hasselt. Bekijk hieronder een portret van hem dat Nieuwsuur afgelopen zomer van hem maakte.