Video: Trump duikt tóch op in Londen

Hij zegde een uitnodiging om de Amerikaanse ambassade in Londen te openen af, maar president Trump is vandaag toch in de Britse hoofdstad te zien. Althans, zijn wassen beeld. Madame Tussauds London onthulde het levensechte beeld als ludieke actie voor de ambassade.

Trump liet onlangs weten af te zien van zijn werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk dat gepland stond voor volgende maand. Volgens Britse media is het Witte Huis bang voor massale protesten, maar op Twitter liet Trump weten dat de reis is afgezegd omdat de regering-Obama de nieuwe, peperdure ambassade naar een slechte locatie heeft verplaatst.

Madame Tussauds maakt op deze manier reclame voor de tentoonstelling 'Wereldleiders', waarin naast Trump ook onder meer Angela Merkel en Nelson Mandela te zien zijn. Drie andere in Londen gemaakte Trump-beelden zijn te zien in Washington, New York en Orlando. Dat gebeurt in het kader van Trumps inauguratie, deze maand een jaar geleden.