Waarschuwing voor vervuilde harddrugs in Rotterdam en Brabant

In de regio Rotterdam en in Noord-Brabant zijn vervuilde drugs in omloop. Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) waarschuwt voor vervuilde cocaïne en ketamine. Deze week zijn drugsmonsters aangeleverd en onderzocht waarin de gevaarlijke stof atropine gevonden is.

Mensen die te veel atropine binnenkrijgen hebben onder meer last van rusteloosheid, hallucinaties, een verminderd bewustzijn en epileptische verschijnselen. Ook lopen ze een risico op ademhalings- en hartritmestoornissen die dodelijk kunnen zijn.

De samples met vervuilde drugs kwamen van testlocaties in Noord-Brabant. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum heeft meerdere meldingen gekregen van mensen die onwel zijn geworden in de regio Rotterdam. Vermoedelijk hebben ze atropine binnengekregen.

Ook elders in Nederland

Het is niet uitgesloten dat de vervuilde drugs ook op andere plekken in Nederland in omloop zijn. Instellingen voor verslavingszorg en medische diensten zijn ingelicht, schrijft Omroep Brabant.

Hoe de atropine in de drugs terecht is gekomen, is niet duidelijk.