Overspelige Brit bekent bigamie na optreden in tv-show ​en moet cel in

Tegen zijn gezin had hij gezegd dat hij aan het werk was in Dubai. Na wat speurwerk op sociale media kwam Helen Gundry erachter dat haar man nog een keer was getrouwd. Het stel was enkele jaren uit elkaar geweest, maar haar echtgenoot had juist gezegd dat hij weer bij haar wilde gaan wonen.

"Ik voelde me ziek van ongeloof", zegt Helen tegen de lokale krant de Warrington Guardian. "Onze dochter barstte in tranen uit."

Misleid en vernederd

Ze deed aangifte bij de politie. Daniel Gundry ontkende in eerste instantie dat hij ook met Brooker was getrouwd, maar later bekende hij dat hij schuldig was aan bigamie: het tegelijkertijd getrouwd zijn met twee partners. Dat is in Groot-Brittannië en veel andere Europese landen (waaronder Nederland) bij wet verboden.

Ook voor Brooker was het "een enorme klap" toen ze hoorde dat haar man twee huwelijken had, zo zei ze deze week bij de rechtszaak. "Het is alsof mijn leven zich sindsdien in slowmotion afspeelt." Helen Gundry zegt dat ze een depressie en slapeloze nachten heeft gehad vanwege het bedrog van haar man.

De rechter oordeelde dat Daniel Gundry beide vrouwen heeft misleid en vernederd. Hij zou dat bovendien hebben gedaan uit financiële overwegingen. De Brit kreeg een celstraf van zes maanden en moet zijn ex-vrouwen een schadevergoeding van bijna 130 euro (115 Britse pond) betalen.