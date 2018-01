Zeespiegel bij Nederlandse kust vorig jaar hoger dan ooit

De gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust was in 2017 hoger dan ooit. Gemiddeld lag de zeespiegel 11 centimeter boven Normaal Amsterdams Peil, 2 centimeter hoger dan in het vorige recordjaar 2007, meldt onderzoeksinstituut Deltares.

Het zeespiegelrecord is allesbehalve verrassend, verklaart expert Fedor Baart van Deltares. "Het water langs de kust stijgt al sinds 1890 zo'n 2 millimeter per jaar door het smelten van onder meer poolijs en gletsjers en opwarming van zeewater, dat uitzet als de temperatuur stijgt."

Een ander, klein deel van die stijging wordt veroorzaakt door bodemdalingen, zegt Baart. "In principe verwacht je dus elk jaar dat de hoogste zeespiegel ooit gemeten wordt."

Niet sneller dan normaal

De zeespiegel stijgt ook niet sneller dan normaal; de plotselinge uitschieter valt volgens Baart te verklaren door de lage zeespiegel van de afgelopen jaren. Volgens de onderzoeker heeft de Nederlandse kust een tijd lang relatief weinig last gehad van stormvloeden. Vorig jaar zorgde een toename van stormvloeden juist voor tijdelijke pieken in de waterstand, wat het gemiddelde opdreef.

Ook de maan drukte op de zeespiegelstand. Door het zogeheten langjarig tij stijgt en daalt de zeespiegel elke achttien jaar een aantal centimeter. Sinds vorig jaar stuwt de maan de zeespiegel weer geleidelijk op.

Wereldwijd

Zeespiegelstanden en -stijgingen zijn niet overal ter wereld gelijk. Het oppervlak van de zee in rust kan tweehonderd meter variƫren, zegt Sybren Drijfhout, fysisch oceanograaf van het KNMI tegen de Volkskrant. Oceaanstromingen en verschillen in zwaartekracht, temperatuur en zoutgehalte veroorzaken die niveauverschillen.