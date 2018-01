Rotterdammers voelen zich veiliger

Rotterdam is opnieuw veiliger geworden en Rotterdammers zijn positiever over hun situatie. Vooral het vertrouwen in de toekomst van hun stad is flink gestegen vergeleken met twee jaar geleden. Dat komt naar voren in het vandaag gepresenteerde wijkprofiel.

Hoewel het aantal diefstallen, inbraken, vandalisme en geweld al afnamen, ervoeren veel burgers in 2016 nog dat de veiligheid in hun stad daalde.

Voor de derde keer is aan tienduizenden Rotterdammers gevraagd hoe ze de veiligheid ervaren. Dit is vergeleken met criminaliteitscijfers en met sociale factoren zoals woonsituatie, schooluitval en omgang met buurtbewoners, en 'fysieke' factoren zoals de openbare ruimte en leegstand van panden.

Thermometer

De uitkomsten zijn een soort thermometer van de staat van de wijken. De Maasstad scoort op zowel de veiligheids- als de sociale en fysieke index hoger dan twee jaar geleden. De conclusie die burgemeester Aboutaleb dan ook trekt is dat de stad veiliger is geworden.

Rotterdammers zeggen verder dat ze nu ook denken dat ze minder risico lopen het slachtoffer te worden van een misdrijf dan twee jaar geleden.

Vertrouwen

Rotterdammers zijn tevredener over hun woonsituatie en minder Rotterdammers zeggen dat ze niet kunnen rondkomen. Vooral het vertrouwen in de toekomst van de stad is gestegen. Ook hebben ze meer vertrouwen in het gemeentebestuur (van 52 naar 60 procent) en in overheidsorganisaties (van 75 naar 80 procent).

Niet onderzocht is waarom mensen tevredener zijn. Maar volgens de onderzoekers kunnen externe factoren zoals de economie een rol spelen. "En er zijn bijvoorbeeld pleinen opgeknapt en bomen geplant, dat speelt ook een rol."