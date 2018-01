Agent Rotterdam: svp geen foto's van overledenen op sociale media

De Rotterdamse jongerenagent Remy Hartog roept via Twitter mensen op geen foto's van overledenen op sociale media te plaatsen.

"Het respect is ver te zoeken", schrijft hij. "Afgelopen week betrokken geweest bij een melding waarbij een overleden persoon werd aangetroffen op straat. Omstanders deden veel moeite om deze persoon op de foto te zetten."

Die beelden worden op sociale media geplaatst. De agent wijst erop dat dit extra leed veroorzaakt bij familieleden. De foto's blijven bewaard en nabestaanden kunnen er ook later nog mee geconfronteerd worden.

"Hoe zou jij het vinden als een overleden dierbare op de foto is gezet en je wordt daar later nog mee geconfronteerd", schrijft hij op Instagram.

Recent maakte de agent mee dat kinderen via sociale media een foto zagen van hun overleden vader voordat de nabestaanden waren geïnformeerd. "Vreselijk", zegt Hartog. "Je weet officieel nog helemaal niets en dan krijg je dat er nog eens als extra klap bovenop."

Ander probleem van voorbijgangers die foto's maken, is dat zij het politieonderzoek hinderen. Het kost soms veel tijd om omstanders in toom te houden, schrijft RTV Rijnmond.

Reanimatie

Vicevoorzitter Hans Schoones van politievakbond ANPV herkent het fenomeen. Zelf maakte hij mee dat iemand bij een verkeersongeluk een fototoestel door een kapot autoraampje duwde. "Hij wilde graag zien of de reanimatie van het slachtoffer echt was."

Volgens Schoones kan de politie er weinig tegen doen. "Je kunt die mensen aanhouden, maar dan moeten ze wel echt overlast veroorzaken of hulpverleners hinderen."

Begin vorig jaar riep de politie in Almelo al op geen foto's en filmpjes van een dodelijk ongeluk te delen via internet. Burgemeester Gerritsen zei toen: "Het is allemaal al verdrietig genoeg dat zo'n jonge vent het leven verloren heeft. En dan krijg je dit er ook nog overheen. Dat is gewoon niet goed."