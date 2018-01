Wekdienst 12/1: ombudsman in Groningen en begin Silent Film Festival

Wat heb je gemist?

Het RIVM waarschuwt vandaag voor smog, vooral in het zuiden van Nederland en in de Randstad. Er staat amper wind en de concentratie fijnstof is hoog: daardoor verspreid het fijnstof zich nauwelijks en lopen de concentraties langzaam op. De matige of slechte luchtkwaliteit is vooral hinderlijk voor mensen met longaandoeningen als astma en COPD. Volgens het RIVM dalen de concentraties in het weekend.

Ander nieuws uit de nacht:

• Merkel en Schulz zijn er na 20 uur onderhandelen nog niet uit: de Duitse christen-democraten en sociaal-democraten onderhandelen sinds gisterochtend non-stop met elkaar.

• Studenten uit ontgroenings-uitzending: 'Rambam zit fout': twee studenten die voor een uitzending van Rambam over studentenverenigingen werden gevolgd, zeggen dat de programmamakers 'misstanden' bij hun corps verkeerd hebben geïnterpreteerd.

• SGP komt met vrouwelijke lijsttrekker in Amsterdam: ze is het tweede vrouwelijke kopstuk van de partij, die zich lange niet door vrouwen wilde laten vertegenwoordigen.

• Piloten weer de fout in op vliegveld San Francisco: een Mexicaans toestel had bijna een landing gemaakt op een baan waar een ander toestel klaar stond voor de start.

• Kandidaat partij Sylvana Simons trekt zich terug na onduidelijkheid over cv: ze kwam in het nieuws omdat ze ten onrechte als psychiater was gepresenteerd.