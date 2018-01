Piloten weer in de fout op vliegveld San Francisco

De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten gaan onderzoek doen naar een incident op het vliegveld van San Francisco, het derde in een half jaar tijd. Bij het incident, afgelopen dinsdag, moest een Boeing 737 van Aeromexico de landing afbreken na een fout van de piloten.

De verkeersleiding had de piloten een landingsbaan toegewezen. Die koersten vervolgens af op een andere baan, waar een Airbus A320 van Virgin America klaar stond voor de start. De bewuste baan ligt parallel aan de baan die de piloten van Aeromexico hadden moeten gebruiken. De fout werd zo'n 20 seconden voor de landing ontdekt; daarop maakte het Aeromexico-toestel een doorstart.

Bijna-ramp

Het vliegveld van San Francisco kwam in 2017 al twee keer in het nieuws door incidenten. In juli ontsnapte 'SFO' aan een ramp toen een toestel van Air Canada wilde landen op een taxibaan. Op het allerlaatste moment ontdekten de piloten dat ze fout zaten. Uit onderzoek bleek later dat ze andere toestellen tot op 18 meter waren genaderd.

Een paar maanden later ging Air Canada opnieuw in de fout: toen kreeg de bemanning de opdracht om een doorstart te maken, maar werd gewoon geland.